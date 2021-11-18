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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Великих Луках

Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Великих Луках ночью 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла около 0:10 у дома №117 на проспекте Октябрьском. По предварительной информации, водитель автомобиля «БМВ-745», местный житель 1995 года рождения, совершая разворот, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего транспортное средство столкнулось с «БМВ-523» под управлением молодого человека 2001 года рождения, который совершал обгон «БМВ-745».

В результате ДТП водитель автомобиля «БМВ-523» скончался до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализирован водитель «БМВ-745», у которого выявили травму живота, ушиб головного мозга и открытый перелом.

Кроме того, пострадали пять пассажиров (местные жители): двое молодых людей 1999 года рождения, молодой человек 2003 года рождения, две девушки 1995 и 2004 годов рождения. Они получили травмы различной степени тяжести.

Обоим водителям назначили химико-токсикологическое исследование. Полиция выясняет все обстоятельства данного инцидента.