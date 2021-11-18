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Пожилая пассажирка пострадала в ДТП в Великих Луках

Женщина 1951 года рождения пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Великих Луках 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла в 16.55 у дома №37/16 на проспекте Октябрьском. По предварительной информации, водитель «Дэу Нексиа» 1982 года рождения выехал на полосу встречного движения, где транспортное средство столкнулось с автомобилем «Шевроле Авео», за рулем которого находилась женщина 1946 года рождения.

По имеющейся информации, пассажирка «Шевроле Авео» получила получила ушиб грудной клетки.