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Женщина пострадала в ДТП на автодороге Шимск — Великие Луки

Женщина-пассажирка получила травмы в результате съезда автомобиля в кювет на автодороге Шимск — Великие Луки 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 23.45 на 249 километре автодороги у деревни Алексеевское Локнянского района.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомашины «Рено Логан» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. В результате дорожной аварии пострадала 47-летняя пассажирка автомобиля.

В пресс-службе полиции также отметили, что в последнее время стали чаще происходить ДТП из-за гололедицы на дорогах Псковской области.