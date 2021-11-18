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В Пскове выпустили в небо белые шары в память о погибших в ДТП

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, который в этом году проходит 21 ноября, в регионе организован целый комплекс профилактических мероприятий.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Основной цель мероприятий — почтить память жертв ДТП и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД.

Одна из акций прошла в Пскове на Ольгинской набережной у здания Свято-Тихоновской православной гимназии.

Сотрудники Госавтоинспекции при поддержке члена Общественного совета при УМВД России по Псковской области, настоятеля храма Успения «с Пароменья», Отца Алексея Воронюка и региональной Федерации автомобильного спорта напомнили гимназистам о важности соблюдения правил дорожного движения, а также о последствиях, которые могут повлечь нарушения ПДД.

В полиции напомнили, на дорогах области за период с января по октябрь произошло 600 ДТП, жертвами которых стали 83 человека и 761 человек получил ранения различной степени тяжести.

Память всех погибших присутствующие почтили минутой молчания, а также выпустили в небо символ памяти - белые воздушные шары. Их количество равно числу жертв происшествий на дорогах региона в 2021 году.