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Три человека пострадали в ДТП на опасном повороте в Псковском районе

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ГИБДД УМВД России.

Дорожная авария произошла 21 ноября в 23.40 на 261-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 1996 года рождения не справился с управлением на опасном повороте и выехал на полосу встречного движения, где транспортное средство столкнулось с автомашиной «Мицубиси Ланцер», за рулем которой находился водитель 1993 года рождения. Автомобиль «Мицубиси» опрокинулся на проезжей части.

В результате ДТП пострадали водители двух автомобилей и пассажирка «Мицубиси».