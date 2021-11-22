АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель автовышки умер за рулем и протаранил две машины в Пскове

В Пскове водитель автовышки умер за рулем и протаранил две автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

По предварительной информации, дорожная авария произошла в 8.33 сегодня, 22 ноября, около дома №81 на улице Коммунальной в Пскове.

Водителю автовышки, мужчине 1957 года рождения, стало плохо за рулем, из-за чего он скончался. После этого мужчина совершил наезд на две припаркованные рядом автомашины «Тойота Ленд крузер» и «Форд Транзит».

Водителей в них не оказалось.