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Загнавший автомобиль под «Газель» водитель получил растяжение. ФОТО

Уточнена информация о ДТП на трассе Псков – Гдов в Псковском районе 23 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Псковского района, водитель «Шевроле Нива», мужчина 1990 года рождения, получил растяжение связок голеностопного сустава, ушиб голеностопа справа и ссадины левой кисти.

Водитель был трезв. Второй участник ДТП, водитель «Газели» 1979 года рождения, не пострадал.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.10 на 8 километре автодороги, между населенными пунктами Солоново и Струково, у поворота на пилораму. «Газель» поворачивала налево, и в этот момент в нее сзади врезался автомобиль «Шевроле Нива».

По фотографиям видно, что удар был сильным. Передняя часть легкового автомобиля оказалась под «Газелью». Крышка капота была вырвана и смята, кузов машины перекошен.