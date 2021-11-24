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Пассажирка «Ауди» погибла в ДТП в Великих Луках

Пассажирка «Ауди» погибла в результате ДТП на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Великие Луки.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла ночью 24 ноября, в 1.45 у дома №68 по улице Матвея Кузьмина. По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения за рулем «Ауди 80» съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП от полученных травмы скончалась женщина 1982 года рождения. Еще одного пассажира автомобиля, мужчину 1981 года рождения, госпитализировали с различными переломами.

Также выяснилось, что водитель автомашины был пьян и у него не было водительского удостоверения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.