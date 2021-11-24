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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Попытка перейти дорогу на красный свет обернулась для псковички переломами

24.11.2021 10:15|ПсковКомментариев: 1

Женщину госпитализировали после наезда автомобиля «Хендай» в Пскове 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожная авария произошла в 18.50 на улице Чудской, 10. По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения за рулем автомобиля «Хендай» сбил пешехода 1969 года рождения, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области 

В результате ДТП она получила множественные переломы и ушибы. Ее госпитализировали в Псковскую областную больницу.

Теги: #ДТП #псков #пешеход
Источник: Псковская Лента Новостей
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