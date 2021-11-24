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Великолукский суд смягчил обвинение попавшему в смертельное ДТП автогонщику

Великолукский городской суд повторно рассмотрел уголовное дело в отношении мастера спорта международного класса по ралли Алексея Лукьянюка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Спортсмен обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Авария произошла во время тестовых заездов накануне чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы - 2017» на гоночных автомобилях, водителем одного из которых являлся Алексей Лукьянюк. В ходе судебного разбирательства прокурор смягчил обвинение - действия подсудимого переквалифицировали с части 3 статьи 264 УК РФ на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и на часть 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Оказалось, что Алексей Лукьянюк, не уведомив организаторов и проигнорировав инструктаж по технике безопасности, вместо пилота занял место водителя спортивного автомобиля. Управляя им с пассажиром на переднем сидении, подсудимый не дождался сигнала, разрешающего движение в обратном направлении, и не оценил дорожную обстановку. В результате он столкнулся с встречным автомобилем другого экипажа. После этого машины загорелись. Штурман встречного экипажа погиб, а штурман экипажа Алексея Лукьянюка получил тяжкий вред здоровью.

Обвинитель указал, что нарушение спортсменом правил дорожного движения отсутствуют, так как он совершил свои действия при тренировочном заезде на учебных сборах, организованных федерацией автомобильного спорта. Фактически он действовал в соответствии с правилами проведения группы дисциплин по ралли, пояснили в пресс-службе судов.

Кроме того, было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Алексея Лукьянюка в связи с истечением сроков давности. Удостоверившись, что подсудимый осознает характер и последствия отсутствия реабилитирующих оснований, суд прекратил данное дело. Гражданские иски потерпевших оставили без рассмотрения.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.