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Три автомобиля стали участниками ДТП в Псковском районе

Три легковых автомобиля столкнулись в Псковском районе 24 ноября по дороге. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.55 на 9-м километре автодороги Псков - Изборск. Водитель автомобиля «Киа Рио», мужчина 1990 года рождения, совершил столкновение с движущимися в попутном направлении транспортными средствами «Митсубиси Аутлендер» под управлением мужчины 1978 года рождения и «Шевроле Лачетти», за рулем которого находилась девушка 2001 года рождения.

Все водители были трезвы, от медицинской помощи отказались.

По данному ДТП проводится проверка.