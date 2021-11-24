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Пскович скончался на месте ДТП в Стругокрасненском районе

Водитель скончался на месте ДТП в Стругокрасненском районе 24 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение об аварии поступило на номер 112 в 20.24. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20.20 на 246-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Водитель автомобиля «Рено Мидлумм», пскович 1987 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и совершил столкновение с машиной марки «Ивеко», за рулем которой был житель Санкт-Петербурга, мужчина 1984 года рождения. После этого автомобиль «Ивеко» столкнулся с транспортным средством ДАФ с полуприцепом. Машиной управлял мужчина 1987 года рождения.

Водитель «Рено» скончался на месте ДТП, водитель «Ивеко» получил множественные закрытые переломы и ушибленные раны лица, его госпитализировали.

На месте дорожной аварии работали сотрудники ГИБДД, эксперты-криминалисты, МЧС, следственный отдел. Погибшему водителю назначили химико-токсикологическое исследование. Идет следствие.