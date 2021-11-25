АвтоМир / Происшествия / ДТП

Второй участник смертельной аварии в Велики Луках скончался в больнице

В больнице скончался пассажир одного из автомобилей, который попал в ДТП в Великих Луках 20 ноября. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото: «Луки.ру»

Напомним, авария произошла в 00.10 у дома №117 на Октябрьском проспекте. Водитель автомобиля «БМВ-745», местный житель 1995 года рождения, совершая поворот, не убедился в безопасности маневра, в результате чего транспортное средство столкнулось с «БМВ-523» под управлением молодого человека 2001 года рождения, который совершал обгон «БМВ-745».

Водитель 2001 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчину 1995 года рождения доставили в реанимацию. Кроме того, с места ДТП госпитализировали пять пассажиров: мужчина 1999 года рождения попал в реанимацию, девушка 1995 года рождения и молодой человек 2003 года рождения — нейрохирургию, мужчину 1999 года рождения и девушку 2004 года рождения доставили в амбулаторное отделение.

По данному факту возбудили уголовное дело.