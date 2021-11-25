АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина пострадала в результате ДТП в Себеже

Женщина пострадала в результате ДТП в Себеже 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.00. Водитель автомобиля «Рено Логан», молодой человек 2000 года рождения, неправильно выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Грейт Волл» под управлением водителя 1962 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажир машины «Рено Логан», женщина 1996 года рождения, госпитализировать ее не стали.