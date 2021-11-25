АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в субботу, 27 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП в Великолукском районе на 14-м км автодороги Шимск-Невель поступило в 15:55

Для ликвидации последствий аварии привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

По предварительным данным, которые приводит районная газета «Наш путь», 57-летний водитель машины «Ситроен С3» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Опель Зафира» под управлением 49-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пять человек, включая обоих водителей, а также пассажиров автомобилей, в числе них - 6-летний мальчик. Все пострадавшие доставлены в Великолукскую межрайонную больницу.