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Пострадавший в ДТП на дороге Шимск - Невель 6-летний мальчик умер в больнице

Доставленный после ДТП в Великолукскую межрайонную больницу 6-летний мальчик скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на 14-м км автодороги Шимск - Невель в Великолукском районе в субботу, 27 ноября, в 15.55.

По предварительным данным, 57-летний водитель машины «Ситроен С3» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Опель Зафира» под управлением 49-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали пять человек, включая обоих водителей, а также пассажиров автомобилей, в их числе был 6-летний мальчик.