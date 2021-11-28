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Сбитая в Великих Луках женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора

Женщина, которую сбили на улице Гоголя в Великих Луках 28 ноября, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в 11.20 у дома №10/15. Водитель автомобиля «Фольксваген LT-35» при повороте налево на регулируемом перекрестке под разрешающий сигнал светофора совершил наезд на пешехода, женщину 1949 года рождения.

Пострадавшую жительницу города доставили в Великолукскую межрайонную больницу, позже ее отпустили домой.