АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина скончалась в реанимации после ДТП в Великолукском районе

Женщина скончалась в больнице после ДТП в Великолукском районе 30 ноября. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: «Луки.ру»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7.20 на 2-м километре автодороги Великие Луки - Невель. Водитель 1953 года рождения, управляя автомашиной «Шевроле Нива», выбрал скорость движения, не обеспечивающую возможность постоянного контроля, не учел погодные условия, а также не уступил дорогу пешеходу, который пользовался преимуществом в движении. В результате чего он совершил наезд на женщину 1963 года рождения.

Пешеход получила ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали в великолукскую больницу, где женщина скончалась в реанимации.

Водитель был трезв.