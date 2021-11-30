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Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Псковской области. ФОТО

Рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на 478-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель в Пустошкинском районе вечером 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

По предварительной информации, водитель самосвала «Ман» совершал разворот на проезжей части, и произошло столкновение с двигавшимся по автодороге рейсовым автобусом марки «Вектра», в салоне которого находились семь пассажиров. В результате ДТП никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства произошедшего.