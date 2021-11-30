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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Подросток пострадал в дорожной аварии в Великих Луках

02.12.2021 09:49|ПсковКомментариев: 0

Грузовой и легковой автомобили столкнулись в Великих Луках 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

Дорожная авария произошла у дома № 32/10 по проспекту Гагарина в 14.35.

Водитель грузового автомобиля «Мицубиси Фусо Кантер», мужчина 1985 года рождения, проживающий в Великом Новгороде, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Октавиа». Им управляла великолучанка 1973 года рождения. 

В результате ДТП 13-летнего пассажира легкового автомобиля госпитализировали, но после осмотра врачей отпустили домой.

Теги: #великие луки #ДТП #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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