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АвтоМир / Происшествия / ДТП

К уголовной ответственности привлекли псковича, покинувшего место ДТП с пострадавшим

02.12.2021 10:45|ПсковКомментариев: 1

18-летнего жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области. 

Ночью 11 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21144. При этом водительского удостоверения при себе у псковича не было. Он ехал по автодороге Писковичи - Молгово, проходящей по территории Псковского района.

Подсудимый вел автомобиль со скоростью около 120 км/час, не учитывая при этом дорожные и метеорологические условия, в результате чего потерял контроль над управлением своего транспортного средства, съехал на правую по ходу движения обочину и допустил съезд в кювет, в результате машина опрокинулась. После этого водитель оставил место ДТП.

В результате происшествия один из пассажиров получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением и пояснил, что ночью 11 апреля он находился в районе гаражного кооператива в деревне Писковичи и выпил поллитровую бутылку виски. Водительское удостоверение он не получал в связи с тем, что еще на тот момент не достиг совершеннолетия.

Затем около 3.00 он на своем автомобиле поехал в магазин, где встретил знакомых. Они решили покататься, при этом никто из находящихся в автомобиле не пристегнулся ремнями безопасности. Водитель не справился с управлением при повороте, поскольку автомобиль стало заносить, поэтому молодой человек решил съехать в кювет. 

«Подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести, вину признал в полном объеме, в судебном заседании заявил о своем раскаянии в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, принимал меры к заглаживанию вреда в виде принесения извинений и выплаты компенсации, что суд признает обстоятельствами, смягчающими его наказание», - говорится в сообщении.

Молодому человеку назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 2 года.

Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда удовлетворен в полном объеме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги: #ДТП #псковский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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