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Водителя разорвало на части в результате ДТП в Невельском районе

Водителя 1960 года рождения разорвало на части в результате дорожно-транспортного происшествия в Невельском районе. Авария произошла на трассе Невель — Усвяты неподалеку от деревни Леоново.

Водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и транспортное средство столкнулось с фурой, пишет газета Великолукского района «Наш путь». Легковой автомобиль в результате ДТП вылетел в кювет. Разорванное тело мужчины нашли в реке.

Водителя фуры госпитализировали в шоковом состоянии. На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа и сотрудники скорой медицинской помощи.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области Псковской Ленте Новостей подтвердили информацию о данном дорожно-транспортном происшествии, оно произошло на дороге в одном километре от Невеля.