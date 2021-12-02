Мужчина пострадал в ДТП с фурой в Великолукском районе

Мужчина пострадал в результате столкновения фуры и легкового автомобиля в Великолукском районе сегодня, 2 декабря. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».
Столкновение произошло на 469-м километре автодороги Москва - Балтия, недалеко от деревни Касьяново.
Водитель автомобиля «Рено Лагуна», 53-летний мужчина, ехал со стороны Балтии в Москву. По предварительной информации, мужчина не учел сложные погодные условия - автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с большегрузом «Скания» под управлением 44-летнего мужчины.
В результате ДТП водителя «Рено» госпитализировали. Водитель большегруза был трезв.
На месте работают сотрудники великолукского отдела ГИБДД.