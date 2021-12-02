Две фуры зацепились по ходу движения в Пустошкинском районе, пострадал человек

Две фуры зацепились по ходу движения в Пустошкинском районе вечером 2 декабря. Об этом сообщает газета «Вперед».
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22.00 возле базы отдыха «Алоль» в деревне Холюны. Водитель одной фуры, обгоняя другую, нарушил правила дорожного движения, зацепил второй автомобиль и скрылся с места происшествия.
Пострадавшему водителю медики «Скорой помощи» оказали помощь. На месте работали сотрудники ПСЧ-26, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники себежского ГИБДД.