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Калининградец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Куньинском районе

Калининградец предстанет перед судом за смертельное дорожно-транспортное происшествие в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Днем 9 июля, обвиняемый, управляя крупнотоннажным грузовым автомобилем с полуприцепом, возвращался из Москвы в Калининград. На участке автодороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем, в котором следовали пожилые супруги с 6-летней внучкой, которую они везли из детского сада домой. В результате автоаварии все находящиеся в легковушке люди погибли.

Калининградца обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, находящимся в состоянии опьянения).

В ходе предварительного следствия водитель большегруза отказался давать показания и содействовать установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

По результатам автотехнической судебной экспертизы, выводы которой положены в основу обвинения, водитель фуры грубо нарушил Правила дорожного движения РФ. Кроме того, химическая судебная экспертиза установила нахождение подследственного в момент совершения преступления в состоянии наркотического опьянения.

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В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации ПЛН, в колонии обвиняемого водителя уже ждет отец девочки, который отбывает срок за тяжкие телесные со смертельным исходом.