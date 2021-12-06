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Невнимательный водитель наехал на ожидавшего автобус псковича

Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Псковском районе 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20.40 на 17-м километре автодороги Псков - Гдов. Водитель автомобиля ВАЗ-21061, мужчина 1991 года рождения, при запуске двигателя не убедился в том, что транспортное средство стоит на нейтральной передаче, после чего автомобиль начал движение и наехал на пешехода 1999 года рождения, который находился напротив автомашины на автобусной остановке.

Пострадавшего пешехода доставили в Псковскую городскую больницу.