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Два автомобиля «Мицубиси» столкнулись в Псковском районе, пострадал один из водителей

Мужчина пострадал в результате ДТП в Псковском районе 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15.00 на 9-м километре автодороги Псков - Изборск. Водитель машины «Мицубиси Аутлендер», мужчина 1969 года рождения, при обгоне столкнулся с движущемся в попутном направлении автомобилем «Мицубиси ASX». Водитель второго транспортного средства поворачивал налево.

После водитель «Мицубиси Аутлендер» съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на дерево. Госпитализировать мужчину не стали.

В ведомстве добавили, что оба водителя были трезвы.