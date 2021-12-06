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В Порхове пешеход без светоотражающих элементов попала под колеса автомобиля

Пешеход без светоотражающих элементов на одежде пострадала в результате ДТП в городе Порхове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, дорожная авария произошла в 7.30 сегодня, 6 декабря, возле дома №93 по проспекту Ленина.

Водитель автомобиля «Лада Гранта», местный житель 1960 года рождения, совершил наезд на женщину 1957 года рождения, которая переходила проезжею часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Без светоотражающих элементов автомобилист ее не заметил, отметили в ведомстве.

Пострадавшая получила ушибы различной степени тяжести, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.