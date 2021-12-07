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ДТП с участием полицейской машины произошло у администрации Псковской области

Авария с участием полицейской машины произошла у здания администрации Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове. Автомобиль «Рено Логан» врезался в полицейскую машину УАЗ-452. Автомобиль принадлежит дежурной части УМВД России по Псковскому району.

В настоящее время затруднено движение по правой полосе в сторону Октябрьской площади.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.