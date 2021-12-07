ДТП с участием полицейской машины произошло у администрации Псковской области

Авария с участием полицейской машины произошла у здания администрации Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове. Автомобиль «Рено Логан» врезался в полицейскую машину УАЗ-452. Автомобиль принадлежит дежурной части УМВД России по Псковскому району.
В настоящее время затруднено движение по правой полосе в сторону Октябрьской площади.
На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.