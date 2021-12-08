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Женщина пострадала в ДТП у школы №23 в Пскове

Женщина пострадала в ДТП у школы №23 на улице Киселева в Пскове 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.30 у дома №23. Водитель автомобиля «Ленд Ровер», мужчина 1978 года рождения, ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу машине «Лада Гранда» под управлением мужчины 1972 года рождения, он двигался по главной дороге.

В 15.45 поступило сообщение из областной больницы, туда обратилась женщина 1999 года рождения, пассажир автомобиля «Лада Гранта». Ей диагностировали ушибы мягких тканей лица и головы, их она получила в результате данного ДТП. Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили домой.