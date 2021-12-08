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Женщина не успела завершить обгон и попала в ДТП в Пустошкинском районе

Женщина пострадала в результате ДТП в Пустошкинском районе 8 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло между деревней Алоль и одноименной туристической базой на трассе М-20. Как уточняет газета «Вперед», женщина, водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», двигаясь со стороны Пскова, в неположенном месте пыталась совершить обгон большой колонны автомобилей. Не успев перестроиться в свою полосу, она зацепила фуру «Скания». Легковой автомобиль несколько раз перевернулся, в результате произошло столкновение трех машин-участников движения.

Женщину с места ДТП госпитализировали. Обстоятельства произошедшего уточняются.