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Стали известны подробности тройного ДТП в Пустошкинском районе. ФОТО

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в среду, 8 декабря, в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Авария произошла в 19.20 на 453 километре автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь.

Женщина 1971 года рождения за рулем автомобиля «Мицубиси Лансер» двигалась в направлении Пустошки. Она неверно выбрала скорость движения, из-за чего не справилась с управлением транспортом и выехала на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с фурой «Скания Р92» под управлением водителя 1995 года рождения, а также с двигавшимся за ним автомобилем «Хендай Ix 35». За рулем последнего была женщина 1981 года рождения.

В результате ДТП водителя автомобиля «Мицубиси Лансер» доставили в Великолукскую районную больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечия, ушиб грудной клетки.