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Сбившему пенсионера в Псковском районе водителю грозит до 7 лет тюрьмы

51-летнего псковича могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

4 июля 2021 года около 12.00 мужчина, управляя технически исправным автомобилем «Вольво ХС90», следовал по автодороге, ведущей от улицы Лазурной деревни Малая Гоголевка до СНТ «Мирное». В процессе движения он отвлекся от управления машиной и совершил наезд на пешехода, а после покинул место ДТП.

Пешеход получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.