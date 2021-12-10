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«Ситроен» и УАЗ столкнулись в Псковском районе

Два автомобиля столкнулись в деревне Дуброво Псковского района 10 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11.45 у дома №11 на улице Солнечной. Водитель автомобиля УАЗ, молодой человек 1990 года рождения, на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении машине «Ситроен», за рулем которой находилась женщина 1978 года рождения, в результате произошло столкновение.

Оба водителя были трезвы, никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.