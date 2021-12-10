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За нетрезвое ДТП 25-летней псковичке грозит семь лет тюрьмы

25-летнюю псковичку могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

15 августа около 1.00 девушка, не имея водительского удостоверения и находясь в нетрезвом виде, управляла автомобилем «Тойота Камри». Обвиняемая ехала по дороге Логозовичи - Тупы - Корлы со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, также она не учла дорожные и метеорологические условия. В результате девушка не справилась с управлением и наехала на два автомобиля, которые были припаркованы у автобусной остановки «Дуброво». После этого один из автомобилей по инерции совершил наезд на девушку, стоявшую на автобусной остановке. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.