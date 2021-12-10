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До 12 лет лишения свободы грозит жителю Псковской области, устроившему «пьяное» ДТП с погибшей

Прокурор Порховского района направил в суд уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате данного ДТП несовершеннолетняя девушка погибла, а второй девушке причинен тяжкий вред здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района.

Житель Порхова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

«В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2021 года ранее лишенный права управления транспортными средствами мужчина, находясь в состоянии опьянения и двигаясь на автомобиле «Ауди» по автодороге «Псков - Новгород» в районе д. Нестрино Порховского района, при осуществлении в неположенном месте поворота налево, не уступил дорогу автомобилю, двигающемуся во встречном направлении и совершил с ним столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя девушка, находившаяся в момент ДТП на переднем пассажирском сидении автомобиля «Ауди», от полученных травм скончалась, второй девушке,находившейся на заднем сидении автомобиля «Ауди» причинен тяжкий вред здоровью. Санкция п. «а». ч. 4 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», - отметили в прокуратуре.