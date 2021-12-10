Два ДТП мешают движению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове

Два дорожно-транспортных происшествия мешают движению автомобилей на Рижском проспекте в сторону площади Ленина в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Так, два автомобиля столкнулись 12 декабря на Ольгинском мосту. Проезжую часть не поделили автомобили «Рено Логан» и ВАЗ-2115.
Транспортные средства получили технические повреждения, занимают левую полосу по направлению к площади Ленина.
Кроме того, на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись «Дэу Нексия» и ВАЗ-2107.