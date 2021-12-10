АвтоМир / Происшествия / ДТП

Семилетний ребенок погиб в ДТП в Великолукском районе

Семилетний мальчик погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе. Дорожная авария произошла 12 декабря в 22:00 на 471-м километре дороги Москва – Балтия.

Водитель автомобиля «Форд Фокус», 33-летняя псковичка, двигаясь в сторону Великих Лук, выбрала небезопасный скоростной режим, не учла сложные погодные условия и не справилась с управлением. В результате транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с фурой с прицепом, за рулем которой находился 52-летний житель Москвы, пишет районная газета «Наш путь».

Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы. По имеющимся на данный момент сведениям, ни она, ни погибший в ДТП ребенок не были пристегнуты ремнями безопасности.