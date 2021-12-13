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Пенсионерку сбили на улице Юбилейной в Пскове

Женщина попала под колеса автомобиля на улице Юбилейной в Пскове 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11.35 напротив дома №23 на Красноармейской набережной. Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Рено Сценик», при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, женщину 1954 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пешехода доставили в Псковскую областную больницу, впоследствии ее отпустили домой. Водитель был трезв.