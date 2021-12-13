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Дети из начальной школы становятся участниками ДТП чаще других — Владимир Папорт

Чаще других несовершеннолетних участниками ДТП в Пскове становятся учащиеся начальной школы, дети в возрасте от 7 до 10 лет. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт.

По его словам, в 2021 году в Пскове зарегистрировали 21 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, что на 19% меньше, чем в прошлом году. При этом 16 детей пострадали в дорожных авариях в качестве пешеходов, 3 ребенка были пассажирами транспортных средств, 2 — велосипедисты.

«Наибольшее количество детей, попавших в ДТП, - это ребята в возрасте от 7 до 10 лет, проще говоря, это наша начальная школа, поэтому огромный пласт профилактической работы ориентирован на начальную школу, учащихся 1-4 классов», - рассказал Владимир Папорт.

Он также добавил, что такой самый высокий показатель ДТП с несовершеннолетними в этой возрастной категории фиксируется ежегодно.