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Виновницу резонансного ДТП в Псковском районе отправили в колонию

25-летнюю псковичку отправили в колонию-поселение за совершение ДТП в Псковском районе, в котором пострадала девушка 2004 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

15 августа около 1.00 на 2-м километре дороги Логозовичи - Тупы - Корлы нетрезвая псковичка за рулем автомобиля «Тойота Камри» не справилась с управлением автомобилем, в результате чего транспортное средство врезалось в припаркованные у автобусной остановки «Дуброво» два автомобиля. Далее один из автомобилей по инерции совершил наезд на девушку, стоявшую на автобусной остановке. В результате ДТП девушка получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Установлено, что псковичка не имела права управления транспортными средствами. Ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя и данных о личности подсудимой, назначил виновной наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств на 2 года 10 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.