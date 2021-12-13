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Скрывшегося с места ДТП водителя осудили в Псковском районе

Скрывшегося с места ДТП водителя осудили в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области

Суд установил, что 4 июля мужчина за рулем «Вольво XC 90», двигался по проезжей части автодороги, ведущей от улицы Лазурной деревни Малая Гоголевка Псковского района до СНТ «Мирное» Псковского района.

Подсудимый отвлекся от управления транспортом, из-за чего нарушил правила дорожного движения и выехал на левую по ходу своего движения обочину автодороги. Здесь водитель совершил наезд на пешехода и покинул место аварии. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине водителя, пешеход получил многочисленные телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье 64 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев.