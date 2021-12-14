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Сбившего насмерть женщину в Палкинском районе водителя отправили в колонию

Печорский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и наехал на пешехода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что 7 апреля на дороге в Палкинском районе подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Фольксваген Пассат» и наехал на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила множественные телесные повреждения, которые медицинская экспертиза квалифицирует как тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью со смертельным исходом.

Мужчина полностью признал свою вину. Помимо этого, ее подтвердили исследованные доказательства.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима, а также на три года лишил права водить транспортные средства. Приговор пока не вступил в законную силу.