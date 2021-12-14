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Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Печорах

Автомобиль сбил велосипедиста на улице Псковской в Печорах около 20.00 сегодня, 15 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с мостом через реку Пачковка

Автомобиль «Лада Гранта» ехал по направлению к центру города и сбил велосипедиста, который двигался попутно, пишет газета «Печорская правда». В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в Псковскую областную больницу с подозрением на травмы различной степени тяжести.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося уточняются.