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Появились подробности смертельного ДТП в Новосокольническом районе

Стали известны подробности смертельного ДТП в Новосокольническом районе. Материалы Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла на 505-м километре автодороги Москва - Балтия сегодня, 17 декабря.

По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2114 на повороте дороги выехал на встречную полосу. Из-за этого он столкнулся с автомашиной ВАЗ-2115 под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГИБДД, по данному факту проводится проверка.