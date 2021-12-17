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Автомобиль сгорел после ДТП в Новосокольническом районе

Два автомобиля столкнулись на автодороге Шимск — Невель в Новосокольническом районе 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.15. По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗель», мужчина 1979 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, и транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем «Нива», за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения. Согласно представленным фотографиям, «ГАЗель» загорелась.

Водителя «Нивы» госпитализировали с множественными ушибами. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.