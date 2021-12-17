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Пенсионера сбили на проспекте Гагарина в Великих Луках

Пенсионера сбили на проспекте Гагарина в Великих Луках вечером 17 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ГИБДД отдела МВД России по городу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома №55 на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам водителя автомобиля «Ниссан Альмера», он не заметил пешехода, который переходил проезжую часть, поскольку его ослепил свет фар встречной машины.

Пострадавший получил травмы, его доставили в больницу, точный диагноз уточняется. В ведомстве добавили, что водитель был трезв.