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Пьяный водитель-рецидивист задержан в Псковской области

В ходе проведенных мероприятий на территории Порховского района дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, 17 декабря около часа ночи на дороге Шимск - Невель стражи порядка остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2121». Выяснилось, что «Нивой» управлял мужчина, 1987 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.