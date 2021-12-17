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Лежавший на дороге пьяный мужчина попал под машину в Псковской области

Мужчина с признаками опьянения пострадал в результате ДТП в Бежаницах и госпитализирован в больницу Великих Лук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сообщение о происшествии поступило в 20:22 18 декабря. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» во время разъезда со встречной машиной совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части дороги.Об этом со ссылкой на МО МВД «Бежаницкий» сообщает газета «Сельская новь». По данным районного издания, водитель был трезв.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.