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В ДТП под Гдовом погибли две жительницы Санкт-Петербурга

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 19 декабря, около 10.00 на 103-м километре Псков - Гдов.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Каптюр», женщина 1970 года рождения, не выбрала безопасный скоростной режим, в результате чего не справилась с управлением и съехала в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием в реку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

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В результате ДТП погибли две женщины: сама водитель и пассажирка 1940 года рождения, жительницы города Санкт-Петербурга.